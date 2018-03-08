McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

Одна из самых крупных в мире сетей ресторанов быстрого питания – американская корпорация McDonald's – перевернула свой логотип, чтобы вышла буква «W» – Women, то есть, «Женщины». Приурочен этот «перфоманс» Международному женскому дню и продлится одни сутки.Член руководства McDonald's Уэнди Льюис рассказала, что пошли на этот уникальный эксперимент ради того, чтобы подчеркнуть роль женщины в обществе и ее многочисленные заслуги перед ним.Сначала логотип перевернули только лишь на столбе у ресторана в штате Калифорния. Впоследствии «W» появилось, в частности, на приложениях для мобильных устройств. В праздничный день в ресторанах быстрого питания перевернутый логотип компании красуется и на головных уборах и униформе обслуживающего персонала.Под фирменной маркой McDonald's функционируют более 36 тысяч ресторанов и закусочных в более чем 100 странах мира. Ежедневный объем их обслуживания – около 70 млн человек.