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Ученые: Космические лучи все чаще облучают жителей Земли

Астрофизики, изучив данные, собранные телескопом CRATER, определили, что космические лучи все больше и чаще облучают жителей нашей планеты. Подобного не наблюдалось в текущей космической эре, утверждают эксперты.

Ученые: Космические лучи все чаще облучают жителей Земли


Активность космического излучения находится на своем пике, поэтому даже длительное пребывание астронавтов в открытом космосе становится опасным. Космонавтам нужно сокращать время нахождения за пределами МКС. Если в 90-х годах прошлого века астронавты могли проводить в открытом пространстве Вселенной почти 1000 дней без ущерба для здоровья, то в 2014 году данный показатель сократился до 700 суток.

Космические лучи зарождаются за пределами нашей Солнечной системы, формируясь в результате взрывов сверхновых звезд и других катастрофических событий. Ученые считают, что магнитосфера Земли ослабевает, позволяя космическим частицам проникать вглубь атмосферы, создавая угрозу населению планеты.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:40
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