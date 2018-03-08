Ученые: Космические лучи все чаще облучают жителей Земли

Активность космического излучения находится на своем пике, поэтому даже длительное пребывание астронавтов в открытом космосе становится опасным. Космонавтам нужно сокращать время нахождения за пределами МКС. Если в 90-х годах прошлого века астронавты могли проводить в открытом пространстве Вселенной почти 1000 дней без ущерба для здоровья, то в 2014 году данный показатель сократился до 700 суток.Космические лучи зарождаются за пределами нашей Солнечной системы, формируясь в результате взрывов сверхновых звезд и других катастрофических событий. Ученые считают, что магнитосфера Земли ослабевает, позволяя космическим частицам проникать вглубь атмосферы, создавая угрозу населению планеты.