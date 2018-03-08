Ученые: Космические лучи все чаще облучают жителей Земли
Астрофизики, изучив данные, собранные телескопом CRATER, определили, что космические лучи все больше и чаще облучают жителей нашей планеты. Подобного не наблюдалось в текущей космической эре, утверждают эксперты.
Активность космического излучения находится на своем пике, поэтому даже длительное пребывание астронавтов в открытом космосе становится опасным. Космонавтам нужно сокращать время нахождения за пределами МКС. Если в 90-х годах прошлого века астронавты могли проводить в открытом пространстве Вселенной почти 1000 дней без ущерба для здоровья, то в 2014 году данный показатель сократился до 700 суток.
Космические лучи зарождаются за пределами нашей Солнечной системы, формируясь в результате взрывов сверхновых звезд и других катастрофических событий. Ученые считают, что магнитосфера Земли ослабевает, позволяя космическим частицам проникать вглубь атмосферы, создавая угрозу населению планеты.
Активность космического излучения находится на своем пике, поэтому даже длительное пребывание астронавтов в открытом космосе становится опасным. Космонавтам нужно сокращать время нахождения за пределами МКС. Если в 90-х годах прошлого века астронавты могли проводить в открытом пространстве Вселенной почти 1000 дней без ущерба для здоровья, то в 2014 году данный показатель сократился до 700 суток.
Космические лучи зарождаются за пределами нашей Солнечной системы, формируясь в результате взрывов сверхновых звезд и других катастрофических событий. Ученые считают, что магнитосфера Земли ослабевает, позволяя космическим частицам проникать вглубь атмосферы, создавая угрозу населению планеты.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:40