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Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за иммунной системы

Ученые выяснили, почему татуировки не выцветают и остаются на коже человека навсегда. Оказалось, что татуировки не пропадают из-за особенностей человеческого иммунитета. Клетки, в которые попал чужеродный пигмент, сдерживают его распространение и тем самым защищают от негативных последствий.

Практически любая краска со временем выцветает, но у татуировок такое явление встречается крайне редко. Даже после смерти человека изображение не расползается, и остаются видны его контуры.

Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за иммунной системы


После многочисленных исследований, проводимых на лабораторных мышах, специалисты установили, что долговечность татуировкам обеспечивает иммунная система организма. Краску, попавшую под кожу, клетки определяют, как потенциальную угрозу, поэтому они запускают механизмы сдерживания, которые препятствуют распространению пигмента.

Если механизмы этих клеток деактивировать, то защитную функцию на себя возьмут другие белки и соединения. Иммунная система настолько эффективно работает, что защита действует даже в случае пересадки кожи на другой участок тела.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:30
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