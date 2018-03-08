Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за иммунной системы

Практически любая краска со временем выцветает, но у татуировок такое явление встречается крайне редко. Даже после смерти человека изображение не расползается, и остаются видны его контуры.После многочисленных исследований, проводимых на лабораторных мышах, специалисты установили, что долговечность татуировкам обеспечивает иммунная система организма. Краску, попавшую под кожу, клетки определяют, как потенциальную угрозу, поэтому они запускают механизмы сдерживания, которые препятствуют распространению пигмента.Если механизмы этих клеток деактивировать, то защитную функцию на себя возьмут другие белки и соединения. Иммунная система настолько эффективно работает, что защита действует даже в случае пересадки кожи на другой участок тела.