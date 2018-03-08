На пляже в Австралии прохожие обнаружили гигантскую 150-килограммовую рыбу

Неизвестное существо было найдено во вторник на центральном побережье. Мужчина, обнаруживший огромную рыбу, признался местным журналистам, что ранее он никогда не видел таких существ. По его словам, рыбу выбросило на берег во время последнего прилива.Другие очевидцы, посмотрев на останки существа, пришли к выводу, что это хвост, отвалившийся от большого животного. На теле погибшей рыбы не было выявлено следов ранений и травматических повреждений, по всей видимости, оно умерло недавно, будучи вымытой на берег пляжа.Некоторые жители жаловались, что во время прилива останки существа оказывались под водой, и они спотыкались о них, когда гуляли по пляжу.