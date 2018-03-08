Одинокая Ольга Бузова проведет 8 марта на сцене

Недавно теледива призналась, что Международный женский день ей предстоит отметить на сцене с любимыми поклонниками.Звезда «Дома-2» с трудом пережила развод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасов. Именно работа спасла Бузову от длительной депрессии и стресса. На данный момент Ольга является не только успешной телеведущей, но и востребованной певицей, однако она по-прежнему является одинокой, не решаясь подпускать к себе мужчин.В день 8 Марта звезда заявила, что проведет праздник женственности и весны на сцене в клубе Реутова. Фанаты пожелали Бузовой встретить достойного мужчину, который сделает ее счастливой не только в Международный женский день, но и на протяжении всей жизни.