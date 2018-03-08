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Одинокая Ольга Бузова проведет 8 марта на сцене

Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова после разрыва отнощений с Дмитрием Тарасовым с головой окунулась в карьеру.

Недавно теледива призналась, что Международный женский день ей предстоит отметить на сцене с любимыми поклонниками.

Одинокая Ольга Бузова проведет 8 марта на сцене

Звезда «Дома-2» с трудом пережила развод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасов. Именно работа спасла Бузову от длительной депрессии и стресса. На данный момент Ольга является не только успешной телеведущей, но и востребованной певицей, однако она по-прежнему является одинокой, не решаясь подпускать к себе мужчин.

В день 8 Марта звезда заявила, что проведет праздник женственности и весны на сцене в клубе Реутова. Фанаты пожелали Бузовой встретить достойного мужчину, который сделает ее счастливой не только в Международный женский день, но и на протяжении всей жизни.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46
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