Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3

Стоит отметить, что до этого вокруг темы возможного выхода Mi Band 3 на рынок ходило много разных слухов. До конца никто не знал, выйдет ли устройство в продажу. Тем не менее, официальное заявление гендиректора Xiaomi стало подтверждением.Интерес к гаджету вызван тем, что он является лучшим из всей линейки. Браслет получит 1,5-дюймовый экран с возможностью сенсорного ввода. Помимо этого корпус новинки окажется герметичным и устойчивым по стандарту IP68.Несмотря на то, что в Китае Xiaomi Mi Band 3 получит ценник в 30 долларов, на территории России в официальных магазинах компании стоимость устройства может вырасти в 2 раза.