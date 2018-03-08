Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь сказал, что на рынке Китая стоит ожидать появление фитнес-браслета Mi Band 3, который обойдется покупателю в 30 долларов. Что касается остальных рынков, то для них цена еще неизвестна.
Стоит отметить, что до этого вокруг темы возможного выхода Mi Band 3 на рынок ходило много разных слухов. До конца никто не знал, выйдет ли устройство в продажу. Тем не менее, официальное заявление гендиректора Xiaomi стало подтверждением.
Интерес к гаджету вызван тем, что он является лучшим из всей линейки. Браслет получит 1,5-дюймовый экран с возможностью сенсорного ввода. Помимо этого корпус новинки окажется герметичным и устойчивым по стандарту IP68.
Несмотря на то, что в Китае Xiaomi Mi Band 3 получит ценник в 30 долларов, на территории России в официальных магазинах компании стоимость устройства может вырасти в 2 раза.
Стоит отметить, что до этого вокруг темы возможного выхода Mi Band 3 на рынок ходило много разных слухов. До конца никто не знал, выйдет ли устройство в продажу. Тем не менее, официальное заявление гендиректора Xiaomi стало подтверждением.
Интерес к гаджету вызван тем, что он является лучшим из всей линейки. Браслет получит 1,5-дюймовый экран с возможностью сенсорного ввода. Помимо этого корпус новинки окажется герметичным и устойчивым по стандарту IP68.
Несмотря на то, что в Китае Xiaomi Mi Band 3 получит ценник в 30 долларов, на территории России в официальных магазинах компании стоимость устройства может вырасти в 2 раза.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20