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Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь сказал, что на рынке Китая стоит ожидать появление фитнес-браслета Mi Band 3, который обойдется покупателю в 30 долларов. Что касается остальных рынков, то для них цена еще неизвестна.

Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3


Стоит отметить, что до этого вокруг темы возможного выхода Mi Band 3 на рынок ходило много разных слухов. До конца никто не знал, выйдет ли устройство в продажу. Тем не менее, официальное заявление гендиректора Xiaomi стало подтверждением.

Интерес к гаджету вызван тем, что он является лучшим из всей линейки. Браслет получит 1,5-дюймовый экран с возможностью сенсорного ввода. Помимо этого корпус новинки окажется герметичным и устойчивым по стандарту IP68.

Несмотря на то, что в Китае Xiaomi Mi Band 3 получит ценник в 30 долларов, на территории России в официальных магазинах компании стоимость устройства может вырасти в 2 раза.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20
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