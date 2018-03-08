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Бразилия проигнорирует санкции от США при реализации проектов с Россией

Представитель правительства Бразилии рассказал о намерении бразильских нефтедобытчиков использовать опыт российских компаний в своих проектах. По словам секретаря профильного ведомства Марсио Карвальо, этому не помешают даже американские санкции.

Марсио Феликс Карвальо, представитель энергетического ведомства во время встречи с журналистами CERAWeek пояснил, что правительство Бразилии не будет учитывать правовые последствия сотрудничества с российскими компаниями, которые находятся под санкциями. Он считает, по свидетельству представителей СМИ, что российский бизнес испытывает дефицит западных инвестиций и потому стремится найти партенров, которые и в этих условиях готовы сотрудничать с россиянами.

Бразилия проигнорирует санкции от США при реализации проектов с Россией


Также выяснилось, что нефтекомпании из России примут участие в разведке и добыче углеводородов уже в конце марта. Специалисты рынка отмечают это заявление не продуманным и поспешным, чтобы пролоббировать интересы бразильских нефтетрейдеров на рынке Латинской Америки. Это также даст возможность давления на США во время межправительственных переговоров.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:50
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