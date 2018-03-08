В сеть выложили фотографии роскошной Lada Vesta SW Cross в комплектации Exclusive

Согласно предварительным данным в объективы папарацци попал второй по счёту автомобиль Lada Vesta SW Cross Exclusive, который собран для руководства российского автоконцерна. Данная модификация универсала отличается шильдиками на задних дверях, а также на передних креслах имеется надпись Exclusive.Модификация Exclusive доступна с осени прошлого года. Стоимость автомобиля с механической коробкой передач стартует от 799 400 рублей, а с роботизированной трансмиссией от 824 400 рублей.Отделка салона Lada Vesta SW Cross Exclusive выполнена из кожи и алькантары, а также в интерьере присутствуют металлические накладки на педалях и глянцевые пластиковые вставки чёрного цвета. В функциональном перечне автомобиля числится мультимедийный комплекс с навигацией, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, система помощи при спуске и подъёме, камера заднего вида, подогрев передних сидений и другие опции.Под капотом Lada Vesta SW Cross Exclusive установлен 1,8-литровый силовой агрегат производительностью 122 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с «механикой» или «роботом».