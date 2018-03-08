В сеть выложили фотографии роскошной Lada Vesta SW Cross в комплектации Exclusive
В российском концерне «АвтоВАЗ» готовятся вывести на рынок «топовую» модификацию Lada Vesta SW Cross Exclusive. Накануне охотники за сенсациями запечатлели автомобиль, и выложили фотографии в сеть.
Согласно предварительным данным в объективы папарацци попал второй по счёту автомобиль Lada Vesta SW Cross Exclusive, который собран для руководства российского автоконцерна. Данная модификация универсала отличается шильдиками на задних дверях, а также на передних креслах имеется надпись Exclusive.
Модификация Exclusive доступна с осени прошлого года. Стоимость автомобиля с механической коробкой передач стартует от 799 400 рублей, а с роботизированной трансмиссией от 824 400 рублей.
Отделка салона Lada Vesta SW Cross Exclusive выполнена из кожи и алькантары, а также в интерьере присутствуют металлические накладки на педалях и глянцевые пластиковые вставки чёрного цвета. В функциональном перечне автомобиля числится мультимедийный комплекс с навигацией, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, система помощи при спуске и подъёме, камера заднего вида, подогрев передних сидений и другие опции.
Под капотом Lada Vesta SW Cross Exclusive установлен 1,8-литровый силовой агрегат производительностью 122 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с «механикой» или «роботом».
Согласно предварительным данным в объективы папарацци попал второй по счёту автомобиль Lada Vesta SW Cross Exclusive, который собран для руководства российского автоконцерна. Данная модификация универсала отличается шильдиками на задних дверях, а также на передних креслах имеется надпись Exclusive.
Модификация Exclusive доступна с осени прошлого года. Стоимость автомобиля с механической коробкой передач стартует от 799 400 рублей, а с роботизированной трансмиссией от 824 400 рублей.
Отделка салона Lada Vesta SW Cross Exclusive выполнена из кожи и алькантары, а также в интерьере присутствуют металлические накладки на педалях и глянцевые пластиковые вставки чёрного цвета. В функциональном перечне автомобиля числится мультимедийный комплекс с навигацией, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, система помощи при спуске и подъёме, камера заднего вида, подогрев передних сидений и другие опции.
Под капотом Lada Vesta SW Cross Exclusive установлен 1,8-литровый силовой агрегат производительностью 122 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с «механикой» или «роботом».
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Добавил: Алина Сегодня, 15:30