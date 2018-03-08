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Ученые установили, что слюна защищает человека от диареи путешественника

Американские ученые обнаружили в слюне человека белок, защищающий от диареи путешественника. Специалисты Медицинской Школы Бостонского Университета во время изучения влияния слюны на человеческий иммунитет нашли в образцах новый белок гистанин-5.

Медики и ранее считали, что в слюне содержится множество микроорганизмов, защищающих не только кишечник, но и человеческий организм в целом. Белок гистанин-5 в свою очередь способен блокировать множество бактерий, вызывающих у человека серьезное заболевание — диарею путешественника.

Ученые установили, что слюна защищает человека от диареи путешественника


Вновь выявленные факты, по мнению ученых, помогут разработать новые методики борьбы с этим заболеванием. Сейчас существует множество способов борьбы с диареей, однако если болезни не уделять должное внимание со временем она перетекает в более тяжелую форму, которая обычно заканчивается летальным исходом. Традиционно от данного заболевания страдают путешествующие люди.

На основе гистанина-5 в будущем появится возможность создания растворимых порошков. По словам медиков, с помощью этого препарата от диареи можно будет избавиться на любой стадии болезни, а уровень диагностических и профилактических процедур станет еще выше.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 14:50
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