Мазур поведала, что Цымбалюк-Романовская мечтала упрятать Джигарханяна в психбольницу
Элина Мазур, являющаяся бывшей представительницей Цымбалюк-Романовской, выступила с заявлением, в котором она сообщила, что бывшая жена Джигарханяна вынашивала план, как положить актёра в психиатрическую клинику. По словам женщины, Виталина якобы просила её в этом посодействовать и заплатила ей круглую сумму денег.
Мазур, выступая на ток-шоу «На самом деле», отметила, что в самом начале скандала, Виталина поставила ей конкретную задачу, а именно не возвращать в семью Джигарханяна, а всеми неправдами и правдами поместить артиста в психиатрическую клинику. По словам Элины, за успешный результат сделки ей обещали три миллиона долларов.
Однако эксперты программы поставили под сомнение порядочность Мазур. Некоторые предположили, что Цымбалюк-Романовская скорей всего не доплатила своей бывшей представительнице определённую сумму денег, и поэтому сейчас та льёт на неё грязь на телеканалах и соцсетях.
Мазур, выступая на ток-шоу «На самом деле», отметила, что в самом начале скандала, Виталина поставила ей конкретную задачу, а именно не возвращать в семью Джигарханяна, а всеми неправдами и правдами поместить артиста в психиатрическую клинику. По словам Элины, за успешный результат сделки ей обещали три миллиона долларов.
Однако эксперты программы поставили под сомнение порядочность Мазур. Некоторые предположили, что Цымбалюк-Романовская скорей всего не доплатила своей бывшей представительнице определённую сумму денег, и поэтому сейчас та льёт на неё грязь на телеканалах и соцсетях.