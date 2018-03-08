Мазур поведала, что Цымбалюк-Романовская мечтала упрятать Джигарханяна в психбольницу

Мазур, выступая на ток-шоу «На самом деле», отметила, что в самом начале скандала, Виталина поставила ей конкретную задачу, а именно не возвращать в семью Джигарханяна, а всеми неправдами и правдами поместить артиста в психиатрическую клинику. По словам Элины, за успешный результат сделки ей обещали три миллиона долларов.Однако эксперты программы поставили под сомнение порядочность Мазур. Некоторые предположили, что Цымбалюк-Романовская скорей всего не доплатила своей бывшей представительнице определённую сумму денег, и поэтому сейчас та льёт на неё грязь на телеканалах и соцсетях.