В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури
В северо-восточной части Соединенных Штатов продолжают хозяйничать циклоны. Вследствие последнего отменены более трех тысяч авиарейсов.
Отменены более трех тысяч и задержаны вылеты более девяти тысяч авиарейсов из аэропортов нескольких штатов северо-восточной части США.
Сильный снежный шторм накрыл штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильванию. За последнюю неделю это уже второй серьезный снежный шторм в этой части страны.
Отменены более трех тысяч и задержаны вылеты более девяти тысяч авиарейсов из аэропортов нескольких штатов северо-восточной части США.
Сильный снежный шторм накрыл штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильванию. За последнюю неделю это уже второй серьезный снежный шторм в этой части страны.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:00