В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури

Отменены более трех тысяч и задержаны вылеты более девяти тысяч авиарейсов из аэропортов нескольких штатов северо-восточной части США.Сильный снежный шторм накрыл штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильванию. За последнюю неделю это уже второй серьезный снежный шторм в этой части страны.