Евгения Феофилактова советует сплетницам улучшать свою жизнь

«Золотые слова», «Верно подмечено», «Действительно... эти слова должны стать девизом для многих», «Лучше и не скажешь, Евгения! Побольше бы таких людей и добра в мире, и было бы все чудесно», - отмечают поклонники в комментариях.



Сначала девушку ругали за отсутствие должного внимания к сыну, затем за увольнение няни, а теперь и вовсе за полную покорность своему мужчине. И это, не учитывая ежедневного осуждения нарядов, макияжа, поведения и манеры говорить.В какой-то момент Жене надоело читать про себя гадости, которые пишут ей пользователи Сети, а потому на своей странице она создала пост, в котором порекомендовала всем особо недовольным ее жизнью людям быть настолько увлеченными улучшением собственного существования, чтобы не было времени на ненависть, споры, критику и распространение сплетен о других.Фанатам Феофилактовой понравились слова, написанные бывшей звездой реалити-шоу. По их мнению, они должны стать девизом для многих современных людей.