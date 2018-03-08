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Евгения Феофилактова советует сплетницам улучшать свою жизнь

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова часто подвергается критике со стороны своих подписчиков в социальной сети Instagram, причем причины для этого абсолютно разные.

Сначала девушку ругали за отсутствие должного внимания к сыну, затем за увольнение няни, а теперь и вовсе за полную покорность своему мужчине. И это, не учитывая ежедневного осуждения нарядов, макияжа, поведения и манеры говорить.

Евгения Феофилактова советует сплетницам улучшать свою жизнь

В какой-то момент Жене надоело читать про себя гадости, которые пишут ей пользователи Сети, а потому на своей странице она создала пост, в котором порекомендовала всем особо недовольным ее жизнью людям быть настолько увлеченными улучшением собственного существования, чтобы не было времени на ненависть, споры, критику и распространение сплетен о других.

Фанатам Феофилактовой понравились слова, написанные бывшей звездой реалити-шоу. По их мнению, они должны стать девизом для многих современных людей.

«Золотые слова», «Верно подмечено», «Действительно... эти слова должны стать девизом для многих», «Лучше и не скажешь, Евгения! Побольше бы таких людей и добра в мире, и было бы все чудесно», - отмечают поклонники в комментариях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:34
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