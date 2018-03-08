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Ольга Бузова покорила творчеством Липецк

Вчера, накануне Международного женского дня, известная телеведущая и певица Ольга Бузова выступила в клубе Soda города Липецка в рамках своего гастрольного тура «Под звуки поцелуев».

Несмотря на травму колена, которую девушка получила, выступая в городах Дальнего Востока, она успешно провела свой концерт.

Ольга Бузова покорила творчеством Липецк

В своем микроблоге теледива поблагодарила всех тех, кто был с ней в этот предпраздничный вечер, подчеркнув, что не помнит, чтобы с ней так громко пели.

«Мне с Вами было сегодня #небольно, ведь правду говорят, что «сцена лечит. Спасибо Вам за поддержку, она мне была сегодня необходима! #моилюдивсегдасомной», - написала она.

Отметим, что концертный директор Арам Арчер предложил Оле отменить концерт в Липецке из-за сильных болей в ноге, но та отказалась, поскольку не захотела расстраивать своих поклонников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:29
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