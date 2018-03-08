Ольга Бузова покорила творчеством Липецк

«Мне с Вами было сегодня #небольно, ведь правду говорят, что «сцена лечит. Спасибо Вам за поддержку, она мне была сегодня необходима! #моилюдивсегдасомной», - написала она.

Несмотря на травму колена, которую девушка получила, выступая в городах Дальнего Востока, она успешно провела свой концерт.В своем микроблоге теледива поблагодарила всех тех, кто был с ней в этот предпраздничный вечер, подчеркнув, что не помнит, чтобы с ней так громко пели.Отметим, что концертный директор Арам Арчер предложил Оле отменить концерт в Липецке из-за сильных болей в ноге, но та отказалась, поскольку не захотела расстраивать своих поклонников.