Ученые разобрались в "речи" детенышей белых носорогов
Немецкие зоологи исследовали "речь" детенышей белых носорогов, определив, что малыши издают до четырех типов различных звуковых сигналов, оповещая маму о своем состоянии. Статья ученых представлена на страницах PLoS ONE.
Белый носорог, обитающий на юге Африки, является последним представителем данного подвида. Ранее зоологи никогда не интересовались детенышами, хотя ученые детально исследуют белых носорогов в зоопарках и в их природных местах обитания. Немецкие эксперты записали видеокадры поведения детенышей белых носорогов и звуковые сигналы, которые издаются в определенных ситуациях.
Малыши с самого рождения производят около четырех типов звуков: скуление, пыхтение, фырканье и звуки тревоги. Как правило, детеныши поскуливали, когда им не хватало материнского молока, но с возрастом данные повадки пропадали. Остальные сигналы применялись малышами при взаимодействии с матерью, другими сородичами и людьми.
Белый носорог, обитающий на юге Африки, является последним представителем данного подвида. Ранее зоологи никогда не интересовались детенышами, хотя ученые детально исследуют белых носорогов в зоопарках и в их природных местах обитания. Немецкие эксперты записали видеокадры поведения детенышей белых носорогов и звуковые сигналы, которые издаются в определенных ситуациях.
Малыши с самого рождения производят около четырех типов звуков: скуление, пыхтение, фырканье и звуки тревоги. Как правило, детеныши поскуливали, когда им не хватало материнского молока, но с возрастом данные повадки пропадали. Остальные сигналы применялись малышами при взаимодействии с матерью, другими сородичами и людьми.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50