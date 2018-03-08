Ученые разобрались в "речи" детенышей белых носорогов

Белый носорог, обитающий на юге Африки, является последним представителем данного подвида. Ранее зоологи никогда не интересовались детенышами, хотя ученые детально исследуют белых носорогов в зоопарках и в их природных местах обитания. Немецкие эксперты записали видеокадры поведения детенышей белых носорогов и звуковые сигналы, которые издаются в определенных ситуациях.Малыши с самого рождения производят около четырех типов звуков: скуление, пыхтение, фырканье и звуки тревоги. Как правило, детеныши поскуливали, когда им не хватало материнского молока, но с возрастом данные повадки пропадали. Остальные сигналы применялись малышами при взаимодействии с матерью, другими сородичами и людьми.