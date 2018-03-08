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Впервые для орального секса создали женское нижнее белье из латекса

Американские ученые сконструировали первое в мире женское нижнее белье для орального секса. Ученые ориентировались на данные соцопросов, говоривших о нежелании дам заниматься подобного рода интимными ласками, если они не успели сходить в душ.

Впервые для орального секса создали женское нижнее белье из латекса


Новинка, отмечают создатели, востребована не только представителями мужского пола, желающими доставить удовольствие партнерше, но и самими женщинами, которые в белье из латекса получат неоднократные оргазмы. Опросы показывают нежелание 80% женщин заниматься оральным сексом, если они предварительно не помылись или у дам период менструаций.

Впрочем, белье из натурального латекса поможет в подобной ситуации. Производители подчеркивают, что белье одноразового использования, а также обладает различными вкусами и приятным запахом. Материал изделия специально подобран ультратонкий и наиболее эластичный, чтобы ничего не смущало и не нарушало естественных ощущений.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:15
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