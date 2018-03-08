Впервые для орального секса создали женское нижнее белье из латекса

Новинка, отмечают создатели, востребована не только представителями мужского пола, желающими доставить удовольствие партнерше, но и самими женщинами, которые в белье из латекса получат неоднократные оргазмы. Опросы показывают нежелание 80% женщин заниматься оральным сексом, если они предварительно не помылись или у дам период менструаций.Впрочем, белье из натурального латекса поможет в подобной ситуации. Производители подчеркивают, что белье одноразового использования, а также обладает различными вкусами и приятным запахом. Материал изделия специально подобран ультратонкий и наиболее эластичный, чтобы ничего не смущало и не нарушало естественных ощущений.