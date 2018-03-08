ALMA сфотографировала газовую «паутину» в туманности Ориона

Туманность М42 (Ориона) - одна из наиболее ярких областей ночного неба. Региона удален от Земли на расстояние в 1350 св.л., что делает туманность одной из самых близких к нашей планете. Небольшая дистанция позволяет астрофизикам детально рассмотреть процессы, протекающие внутри туманности.Возраст М42 - около 2 млн лет, что делает возможным понимание реакций, приведших к появлению Солнца. Ученые составили детальное изображение региона, собрав воедино 296 фотографий. Четкие кадры предоставили астрономам возможность выделить 55 паутинок холодного газа, где вскоре начнутся процессы формирования плотных субстанций - будущих протозвезд.