ALMA сфотографировала газовую «паутину» в туманности Ориона
Команда астрофизиков, используя мощности телескопа ALMA, разглядела в туманности Ориона тонкую "паутинку" холодного газа, который прекрасно подойдет для старта активного звездообразования. Информация об открытии представлена на сайте Европейской южной обсерватории.
Туманность М42 (Ориона) - одна из наиболее ярких областей ночного неба. Региона удален от Земли на расстояние в 1350 св.л., что делает туманность одной из самых близких к нашей планете. Небольшая дистанция позволяет астрофизикам детально рассмотреть процессы, протекающие внутри туманности.
Возраст М42 - около 2 млн лет, что делает возможным понимание реакций, приведших к появлению Солнца. Ученые составили детальное изображение региона, собрав воедино 296 фотографий. Четкие кадры предоставили астрономам возможность выделить 55 паутинок холодного газа, где вскоре начнутся процессы формирования плотных субстанций - будущих протозвезд.
Туманность М42 (Ориона) - одна из наиболее ярких областей ночного неба. Региона удален от Земли на расстояние в 1350 св.л., что делает туманность одной из самых близких к нашей планете. Небольшая дистанция позволяет астрофизикам детально рассмотреть процессы, протекающие внутри туманности.
Возраст М42 - около 2 млн лет, что делает возможным понимание реакций, приведших к появлению Солнца. Ученые составили детальное изображение региона, собрав воедино 296 фотографий. Четкие кадры предоставили астрономам возможность выделить 55 паутинок холодного газа, где вскоре начнутся процессы формирования плотных субстанций - будущих протозвезд.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40