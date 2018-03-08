АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

ALMA сфотографировала газовую «паутину» в туманности Ориона

Команда астрофизиков, используя мощности телескопа ALMA, разглядела в туманности Ориона тонкую "паутинку" холодного газа, который прекрасно подойдет для старта активного звездообразования. Информация об открытии представлена на сайте Европейской южной обсерватории.

ALMA сфотографировала газовую «паутину» в туманности Ориона


Туманность М42 (Ориона) - одна из наиболее ярких областей ночного неба. Региона удален от Земли на расстояние в 1350 св.л., что делает туманность одной из самых близких к нашей планете. Небольшая дистанция позволяет астрофизикам детально рассмотреть процессы, протекающие внутри туманности.

Возраст М42 - около 2 млн лет, что делает возможным понимание реакций, приведших к появлению Солнца. Ученые составили детальное изображение региона, собрав воедино 296 фотографий. Четкие кадры предоставили астрономам возможность выделить 55 паутинок холодного газа, где вскоре начнутся процессы формирования плотных субстанций - будущих протозвезд.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости