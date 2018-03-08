Ученые: Собаки знают о приближении НЛО

Деннетт специализируется на фактах проявления активности НЛО с 1986 года. В результате исследования массива данных уфолог обнаружил, что домашние животные более чувствительны к инопланетным аномалиям. Собаки способны сигнализировать о приближении НЛО своим нестандартным поведением, когда спокойное животное внезапно становится беспокойным и агрессивным.Впрочем, аналогичное воздействие на животных оказывает смена погоды или грядущие природные катаклизмы. Однако приближение НЛО также провоцирует временный паралич, когда чрезмерная радиация от корабля пришельцев оставляет термические ожоги и вызывает потерю памяти. Порой контакты с внеземной цивилизацией печально заканчивались для людей или животных.