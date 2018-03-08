Ученые: Собаки знают о приближении НЛО
Известный на Западе уфолог Престон Деннетт провел исследования влияния НЛО на собак. Оказалось, четвероногие питомцы чувствуют приближение неопознанных объектов заранее, информирует ufoevidence.org.
Деннетт специализируется на фактах проявления активности НЛО с 1986 года. В результате исследования массива данных уфолог обнаружил, что домашние животные более чувствительны к инопланетным аномалиям. Собаки способны сигнализировать о приближении НЛО своим нестандартным поведением, когда спокойное животное внезапно становится беспокойным и агрессивным.
Впрочем, аналогичное воздействие на животных оказывает смена погоды или грядущие природные катаклизмы. Однако приближение НЛО также провоцирует временный паралич, когда чрезмерная радиация от корабля пришельцев оставляет термические ожоги и вызывает потерю памяти. Порой контакты с внеземной цивилизацией печально заканчивались для людей или животных.
Деннетт специализируется на фактах проявления активности НЛО с 1986 года. В результате исследования массива данных уфолог обнаружил, что домашние животные более чувствительны к инопланетным аномалиям. Собаки способны сигнализировать о приближении НЛО своим нестандартным поведением, когда спокойное животное внезапно становится беспокойным и агрессивным.
Впрочем, аналогичное воздействие на животных оказывает смена погоды или грядущие природные катаклизмы. Однако приближение НЛО также провоцирует временный паралич, когда чрезмерная радиация от корабля пришельцев оставляет термические ожоги и вызывает потерю памяти. Порой контакты с внеземной цивилизацией печально заканчивались для людей или животных.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30