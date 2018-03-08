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Ученые: Собаки знают о приближении НЛО

Известный на Западе уфолог Престон Деннетт провел исследования влияния НЛО на собак. Оказалось, четвероногие питомцы чувствуют приближение неопознанных объектов заранее, информирует ufoevidence.org.

Ученые: Собаки знают о приближении НЛО


Деннетт специализируется на фактах проявления активности НЛО с 1986 года. В результате исследования массива данных уфолог обнаружил, что домашние животные более чувствительны к инопланетным аномалиям. Собаки способны сигнализировать о приближении НЛО своим нестандартным поведением, когда спокойное животное внезапно становится беспокойным и агрессивным.

Впрочем, аналогичное воздействие на животных оказывает смена погоды или грядущие природные катаклизмы. Однако приближение НЛО также провоцирует временный паралич, когда чрезмерная радиация от корабля пришельцев оставляет термические ожоги и вызывает потерю памяти. Порой контакты с внеземной цивилизацией печально заканчивались для людей или животных.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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