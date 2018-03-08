Участника «Битвы экстрасенсов» арестовали за наркотики

Санкцию на арест медиума выдал Смольнинский райсуд Петербурга. Мужчину обвиняют не только в хранении «белой смерти», но и в намерении совершить крупную кражу.По фактам уголовного производства, экстрасенс был задержан несколько месяцев назад в ТЦ «Галерея»: на него пали подозрения в воровстве товара на более 20 000 рублей. При обыске у него обнаружился сверток с наркотиками, которые Караджев назвал «волшебной солью».Тогда мужчину выпустили под подписку о невыезде. Но спустя какое-то время экстрасенс подался в бега и попал в федеральный розыск. Лишь к концу дня 6 марта беглеца задержали и вплоть до 7 апреля будет находиться под арестом.