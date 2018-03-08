АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Участника «Битвы экстрасенсов» арестовали за наркотики

Арсений Караджев, участвовавший в 15-й «Битве экстрасенсов», арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в хранении наркотиков.
Участника «Битвы экстрасенсов» арестовали за наркотики


Санкцию на арест медиума выдал Смольнинский райсуд Петербурга. Мужчину обвиняют не только в хранении «белой смерти», но и в намерении совершить крупную кражу.

По фактам уголовного производства, экстрасенс был задержан несколько месяцев назад в ТЦ «Галерея»: на него пали подозрения в воровстве товара на более 20 000 рублей. При обыске у него обнаружился сверток с наркотиками, которые Караджев назвал «волшебной солью».

Тогда мужчину выпустили под подписку о невыезде. Но спустя какое-то время экстрасенс подался в бега и попал в федеральный розыск. Лишь к концу дня 6 марта беглеца задержали и вплоть до 7 апреля будет находиться под арестом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости