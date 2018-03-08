Физики лазером разделили смесь жидкостей на фазы без нагрева
Британские физики Университета Глазго разделили смесь жидкостей на фракционные составляющие при помощи лазера. При этом реакция протекала без нагревания составных элементов, пишет портал Nature Chemistry.
Традиционные способы разделения жидкостей подразумевают нагрев субстанции, когда одна из составляющих просто кристаллизуется, а вторая - переходит в аморфное состояние. Ученые придумали иной способ разделения жидкостей с использованием света лазера, но без применения техники нагрева. Тогда химические свойства жидкостей не изменяются.
Для кристаллизации вещества применялся поляризованный свет, подававшийся с различной пульсацией. Впрочем, данная сфера химии недостаточно изучена, поэтому ученым не всегда удается достичь нужного эффекта. Проведенные исследования интересны экологам, которые планируют подобной методикой разделять воду от разлившейся нефти.
Традиционные способы разделения жидкостей подразумевают нагрев субстанции, когда одна из составляющих просто кристаллизуется, а вторая - переходит в аморфное состояние. Ученые придумали иной способ разделения жидкостей с использованием света лазера, но без применения техники нагрева. Тогда химические свойства жидкостей не изменяются.
Для кристаллизации вещества применялся поляризованный свет, подававшийся с различной пульсацией. Впрочем, данная сфера химии недостаточно изучена, поэтому ученым не всегда удается достичь нужного эффекта. Проведенные исследования интересны экологам, которые планируют подобной методикой разделять воду от разлившейся нефти.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:00