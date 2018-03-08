Физики лазером разделили смесь жидкостей на фазы без нагрева

Традиционные способы разделения жидкостей подразумевают нагрев субстанции, когда одна из составляющих просто кристаллизуется, а вторая - переходит в аморфное состояние. Ученые придумали иной способ разделения жидкостей с использованием света лазера, но без применения техники нагрева. Тогда химические свойства жидкостей не изменяются.Для кристаллизации вещества применялся поляризованный свет, подававшийся с различной пульсацией. Впрочем, данная сфера химии недостаточно изучена, поэтому ученым не всегда удается достичь нужного эффекта. Проведенные исследования интересны экологам, которые планируют подобной методикой разделять воду от разлившейся нефти.