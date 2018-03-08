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Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских циклонов на полюсах Юпитера

Полюсы Юпитера покрыты геометрическими скоплениями циклонов, и его атмосфера глубже, чем предполагают ученые. Это открытие основано на наблюдениях космического корабля Juno NASA.

Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских циклонов на полюсах Юпитера


Исследователи обнаружили гигантское скопление из девяти циклонов над северным полюсом Юпитера и шесть над южным. Скорость ветра превышает силу ураганов категории 5 на Земле, достигающих скорости 350 км/ч. Наблюдения показали, что эти массивные штормы не изменили положение или объединились.

Руководитель группы Альберто Адриани из Национального института астрофизики Италии в Риме с удивлением обнаружил такие сложные структуры. Ученые думали, что найдут нечто похожее на шестистороннюю облачную систему, вращающуюся над северным полюсом Сатурна. Вместо этого они обнаружили восьмиугольную группировку над северным полюсом с восемью циклонами, окружающими один посередине, и пентагональную партию над южным полюсом. Каждый циклон имеет длину в несколько тысяч километров.

Газовый гигант Юпитер, безусловно, самая большая планета в нашей Солнечной системе. Созданный в 2011 году зонд Juno находится на орбите Юпитера с 2016 года, заглядывая сквозь его плотные аммиачные облака.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:11
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