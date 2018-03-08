Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских циклонов на полюсах Юпитера

Исследователи обнаружили гигантское скопление из девяти циклонов над северным полюсом Юпитера и шесть над южным. Скорость ветра превышает силу ураганов категории 5 на Земле, достигающих скорости 350 км/ч. Наблюдения показали, что эти массивные штормы не изменили положение или объединились.Руководитель группы Альберто Адриани из Национального института астрофизики Италии в Риме с удивлением обнаружил такие сложные структуры. Ученые думали, что найдут нечто похожее на шестистороннюю облачную систему, вращающуюся над северным полюсом Сатурна. Вместо этого они обнаружили восьмиугольную группировку над северным полюсом с восемью циклонами, окружающими один посередине, и пентагональную партию над южным полюсом. Каждый циклон имеет длину в несколько тысяч километров.Газовый гигант Юпитер, безусловно, самая большая планета в нашей Солнечной системе. Созданный в 2011 году зонд Juno находится на орбите Юпитера с 2016 года, заглядывая сквозь его плотные аммиачные облака.