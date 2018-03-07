NASA опубликовало снимок странных симметричных песчаных дюн на Марсе

На этой неделе на сайте NASA было опубликовано изображение отслеживания движения песчаных дюн на Марсе через Северный полюс планеты, но более пристальный взгляд показал, что кучи песчаных валунов уложены на поверхности через равные промежутки времени. Теоретики заговора и энтузиасты НЛО уже задаются вопросом, является ли это работой инопланетян. Как бы то ни было, а исследователи признают, что это одна из самых странных вещей, которая когда-либо была запечатлена на Красной планете.«В Арктике на Земле камни могут быть организованы процессом под названием «морозное волнение». С морозным валом многократное замораживание и оттаивание грунта могут вывести камни на поверхность и организовать их в груды, полосы или даже круги. На Земле один из этих температурных циклов занимает год, но на Марсе он может быть связан с изменениями положения орбиты планеты относительно Солнца, что занимает гораздо больше времени.Мороз достаточно силен в некоторых местах, чтобы рябить бетонные дороги и оттолкнуть другие естественные и антропогенные формации, но на Марсе он, по-видимому, просто создает красивое наскальное искусство.Это объяснение, которое имеет смысл, главным образом потому, что они эксперты не имеют других правдоподобных теорий. Хотя теория уфологов относительно разумной инопланетной цивилизации кажется более интересней.