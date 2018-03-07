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NASA разработало план по уничтожению опасных астероидов ядерным оружием

NASA объявило о новом плане защиты астероидов, включающий в себя флот кораблей, чтобы сбить с курса этих смертоносных космических гостей. Но если это не сработает, у них есть буквальный ядерный вариант: взорвать камень огромной ядерной боеголовкой.

NASA разработало план по уничтожению опасных астероидов ядерным оружием


В предложении даже есть подходящее название: HAMMER, что означает «Миссия по предотвращению астероидов экстренного реагирования».

Этот план предназначен для борьбы с астероидами, такими как Бенну, который в настоящее время вращается вокруг Солнца. Хотя это, как правило, безопасное расстояние от Земли, есть 1 из 2700 шансов, что он ударит Землю примерно через сто лет.

Общая идея заключается в том, что с достаточным предупреждением космические агентства могут запустить быстрый 8,8-тонный космический корабль, который упадет на астероид, похожий на Бенну, и замедлит его настолько, чтобы Солнце могло притянуть его, меняя орбитальный путь и сохраняя Землю от столкновения. Это метод «ударника», так называемый, потому что он включает в себя изменение хода астероида с тщательно взвешенными воздействиями.

По словам физика Дэвида Дирборна: «Если астероид достаточно мал, и мы обнаруживаем его достаточно рано, мы можем сделать это с помощью ударника. Ударник не такой гибкий, как ядерный вариант, когда мы действительно хотим максимально быстро изменить скорость космического тела."

Если же человечество будет застигнуто врасплох (что случалось много раз в прошлом) тогда лучше всего использовать один из космических аппаратов HAMMER с гигантским ядерным оружием. Хотя на сегодня строительство подобных кораблей не началось, NASA имеет конкретные планы относительно подобного проекта.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:32
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