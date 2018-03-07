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Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется от иммунной системы организма

Глиобластома - универсально фатальная форма рака мозга - известна своей способностью захватывать иммунные контрольные точки и избегать обнаружения и разрушения иммунной защитой организма.

Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется от иммунной системы организма


Новое исследование, проведенное исследователями из Бригама, показало, что некоторые типы опухолей глиобластомы могут распространять внеклеточные везикулы (EV) - небольшие упаковки из биоматериала - которые могут помочь подавить способность организма устанавливать иммунный ответ против опухоли. Кроме того, команда обнаружила уровни ДНК из этих EV в образцах крови пациентов с глиобластомой, что указывает на то, что они потенциально могут служить биомаркером болезни.

«Это первый случай, когда кто-либо заметил, что иммунные контрольные точки могут работать через внеклеточные везикулы, а не только через клеточную поверхность. Это новая концепция, предполагающая, что эти везикулы могут работать более отдаленно от опухолевых клеток», - сказал Шон Лоулер, доктор философии Отделения Нейрохирургии BWH.

Иммунные контрольные точки уже находятся в клинике и в клинических испытаниях глиобластомы, но проблемы остаются. В текущем исследовании идентифицируется новый механизм, посредством которого опухолевые клетки могут подавлять активацию Т-клеток, способных атаковать раковые клетки. Когда опухоли распространяют EV, везикулы могут содержать биологические материалы, включая ДНК и РНК, которые могут помочь опухолевым клеткам процветать. В текущем исследовании ученые обнаружили, что EV, полученные из стволовых клеток глиобластомы, содержали PDL-1 - ключевой компонент, который опухолевые клетки могут использовать для дезактивации Т-клеток, защищая себя от обнаружения.

Авторы признают, что из-за небольшого размера выборки необходимы последующие исследования, чтобы определить, воспроизводятся ли их результаты, и если ДНК PDL-1 на EV может обеспечить жизнеспособный биомаркер глиобластомы. Они продолжают следить за этими результатами в лаборатории.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:56
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