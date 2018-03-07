Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется от иммунной системы организма

Новое исследование, проведенное исследователями из Бригама, показало, что некоторые типы опухолей глиобластомы могут распространять внеклеточные везикулы (EV) - небольшие упаковки из биоматериала - которые могут помочь подавить способность организма устанавливать иммунный ответ против опухоли. Кроме того, команда обнаружила уровни ДНК из этих EV в образцах крови пациентов с глиобластомой, что указывает на то, что они потенциально могут служить биомаркером болезни.«Это первый случай, когда кто-либо заметил, что иммунные контрольные точки могут работать через внеклеточные везикулы, а не только через клеточную поверхность. Это новая концепция, предполагающая, что эти везикулы могут работать более отдаленно от опухолевых клеток», - сказал Шон Лоулер, доктор философии Отделения Нейрохирургии BWH.Иммунные контрольные точки уже находятся в клинике и в клинических испытаниях глиобластомы, но проблемы остаются. В текущем исследовании идентифицируется новый механизм, посредством которого опухолевые клетки могут подавлять активацию Т-клеток, способных атаковать раковые клетки. Когда опухоли распространяют EV, везикулы могут содержать биологические материалы, включая ДНК и РНК, которые могут помочь опухолевым клеткам процветать. В текущем исследовании ученые обнаружили, что EV, полученные из стволовых клеток глиобластомы, содержали PDL-1 - ключевой компонент, который опухолевые клетки могут использовать для дезактивации Т-клеток, защищая себя от обнаружения.Авторы признают, что из-за небольшого размера выборки необходимы последующие исследования, чтобы определить, воспроизводятся ли их результаты, и если ДНК PDL-1 на EV может обеспечить жизнеспособный биомаркер глиобластомы. Они продолжают следить за этими результатами в лаборатории.