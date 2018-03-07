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Ученые выявили молекулярный компонент в нервной системе, отвечающий за болевые ощущения при инсультах

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, впервые раскрывает атомную структуру ключевого молекулярного компонента нервной системы.

Ученые выявили молекулярный компонент в нервной системе, отвечающий за болевые ощущения при инсультах


Ученые из OHSU использовали передовые методы визуализации для определения состояния покоя кислотно-чувствительного ионного канала. «Это действительно важные ионные каналы, распространенные по всему телу. Они являются мишенями в лечении инсульта и, очевидно, играют важную роль в трансдукции боли», - сказал Эрик Гуо, старший научный сотрудник Института OHSU.

Ионные каналы создают крошечные отверстия в мембране клеток по всему телу, что позволяет передавать сигналы в нервной системе. Считается, что кислотные зондирующие каналы играют роль в болевом ощущении, а также в психических расстройствах.

В новом исследовании исследовались кислотно-чувствительные ионные каналы в изоляции. Ученые сказали, что следующий этап исследования будет включать изучение каналов, внедренных в ткань, чтобы лучше понять, как они взаимодействуют с другими ключевыми белками в клеточной мембране.

«Чтобы исправить автомобиль, вам нужно понять, как выглядит двигатель», - сказал ведущий автор Nate Yoder, исследователь лаборатории Gouaux.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, вносит в фокус весь спектр движения канала, поскольку ранее десенсибилизированные и открытые состояния были обнаружены в исследованиях, опубликованных в 2009 и 2014 годах.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:14
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