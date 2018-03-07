У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны

В рамках Instagram Божена Рынска обнародовала снимок своей кровати, на которую светит настольная лампа. Светская львица сказала, что её домработница заразила её гриппом.Фолловеры немедленно отреагировали на пост Божены. Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления. Одна из фанаток написала, чтобы Рынска не запускала кашель, так как он может перейти в бронхит и тогда придётся колоть антибиотики. Некоторые подписчики посоветовали светской львице больше пить воды, а также капать физраствор в нос.