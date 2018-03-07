Глава BP назвал «наиболее вероятную» цену нефти на ближайшие годы

На конференции CERAWeek в Хьюстоне руководители нефтедобывающей копании ВР из Великобритании озвучили прогноз стоимости нефти в пределах $50-65 за баррель. Глава ВР Боб Дадли этой компании лоббируют интересы российских монополистов, считают эксперты нефтегазового рынка, потому что имеют солидный пакет акций в "Роснефти", и потому высокая цена на углеводороды выгодна всем акционерам.Другую точку зрения высказал Дэниел Ергин: «Я думаю предсказать нефтяные цены невозможно». Однако, если в краткосрочной перспективе цена будет держаться на уровне, указанном Дадли, то потолок в 30 может стать реальностью уже в ближайшие 3-4 года из-за "сланцевого вторжения" США, альтернативных источников энергии.