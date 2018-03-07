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Курс валют на 07.03.2018

Глава BP назвал «наиболее вероятную» цену нефти на ближайшие годы

Глава английской компании ВР предсказал сохранение стоимости нефти на уровне $50-65 за баррель, стремясь воздействовать таким прогнозом на рынок углеводородов. Однако большинство экспертов менее оптимистичны, считая, что в ближайшие годы ее цена может обрушиться.

На конференции CERAWeek в Хьюстоне руководители нефтедобывающей копании ВР из Великобритании озвучили прогноз стоимости нефти в пределах $50-65 за баррель. Глава ВР Боб Дадли этой компании лоббируют интересы российских монополистов, считают эксперты нефтегазового рынка, потому что имеют солидный пакет акций в "Роснефти", и потому высокая цена на углеводороды выгодна всем акционерам.

Глава BP назвал «наиболее вероятную» цену нефти на ближайшие годы


Другую точку зрения высказал Дэниел Ергин: «Я думаю предсказать нефтяные цены невозможно». Однако, если в краткосрочной перспективе цена будет держаться на уровне, указанном Дадли, то потолок в 30 может стать реальностью уже в ближайшие 3-4 года из-за "сланцевого вторжения" США, альтернативных источников энергии.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 21:10
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