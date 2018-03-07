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Нейросеть улучшит качество видеозвонков в соцсети «Одноклассники»

Владельцы популярной в РФ соцсети «Одноклассники» в видеозвонки внедрили нейросеть. ИИ поможет устанавливать между пользователями качественную связь.

Нейросеть улучшит качество видеозвонков в соцсети «Одноклассники»

Отечественная соцсеть пытается модернизировать функциональные свои возможности. После внедрения отправки голосовых, а также видеозвонков, специалистами была внедрена нейросеть. Руководители проекта отмечают, что программа искусственного интеллекта должна серьезно повлиять на качество предоставляемых услуг при установлении соединений с прочими пользователями. Связь по видеосвязи теперь доступна всем пользователям соцсети «Одноклассники» с любых мобильных либо стационарных устройств.

В свою очередь искусственный интеллект собирает внутри платформы статистику по вызовам, а также настраивает параметры сетевого протокола в автоматическом режиме. Стоит отметить, что нейросеть обладает способностью к саморазвитию, улучшая качество соединения, связи.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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