Volkswagen в феврале увеличил продажи в РФ на 11%

Согласно итогам первых 2 месяцев текущего года реализации марки в Российской Федерации увеличились на 15,7 процентов (12 633 авто). В рамках отечественного рынка бестселлером марки остается седан Polo. В феврале эту модель реализовали в количестве 3 924 экземпляра (плюс 9,7 процента). Реализации Volkswagen Tiguan увеличились на 44,9 процента (2 523 единиц). Имеется информация, что обе версии получили в недавнем времени специальные вариации Tiguan City, а также Polo Drive.Положительную динамику демонстрирует версия Passat. В данном случае рост продаж данного транспортного средства составил 88,7 процента. Позитивная динамика также наблюдается в корпоративных продажах автобренда Volkswagen. Таким образом, корпоративные клиенты купили 2 139 экземпляров транспортных средств.