После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно узнать

Лариса Вербицкая в данное время отдыхает на территории Испании в Гуардамар. Ведущая активно выкладывает фотографии с каникул в свой микроблог Instagram. Фанаты восхищаются молодостью и красотой пятидесятивосьмилетней теледивы. Можно было предположить, что все публикации она обрабатывает фильтрами, однако недавно звезда поведала, что с ней произошло.Лариса сообщила, что недавно была на Алтае, где дышала чистым горным воздухом, а также проходила омолаживающие процедуры. Также ведущая посещала минеральные ванны и принимала обертывания. Вербицкая сказала, что больше всего ей понравилась кедровая фитобочка.