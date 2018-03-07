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После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно узнать

Лариса Вербицкая, являющаяся известной ведущей, в свои пятьдесят восемь лет остаётся одной из привлекательнейших персон российского телевидения. За величественную манеру поведения и скрытный характер, коллеги по цеху её называют "снежной королевой".

После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно узнать

Лариса Вербицкая в данное время отдыхает на территории Испании в Гуардамар. Ведущая активно выкладывает фотографии с каникул в свой микроблог Instagram. Фанаты восхищаются молодостью и красотой пятидесятивосьмилетней теледивы. Можно было предположить, что все публикации она обрабатывает фильтрами, однако недавно звезда поведала, что с ней произошло.

Лариса сообщила, что недавно была на Алтае, где дышала чистым горным воздухом, а также проходила омолаживающие процедуры. Также ведущая посещала минеральные ванны и принимала обертывания. Вербицкая сказала, что больше всего ей понравилась кедровая фитобочка.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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