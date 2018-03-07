Инстаграм Ольги Бузовой оказался популярнее, чем аккаунты Дональда Трампа и Илона Маска

На просторах Сети активно обсуждают новое явление, известное как «феномен Бузовой». Интернет-пользователи сравнили аккаунт телеведущей и исполнительницы с личными микроблогами известный людей, в числе которых оказался и президент США.Как оказалось, Ольга Бузова опережает по количеству подписчиков самого Дональда Трампа на четыре миллиона: в то время, когда за действиями главы Штатов следят 8,5 миллионов людей, посты российской знаменитости просматривают 12,4 миллиона человек.Также аудитория Бузовой превышает более чем в два раза количество подписчиков основателя SpaceX Илона Маска. Впрочем, пользователи Сети так и не нашли никаких рациональных объяснений стремительно развивающегося феномена популярности Бузовой.