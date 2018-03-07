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Инстаграм Ольги Бузовой оказался популярнее, чем аккаунты Дональда Трампа и Илона Маска

Популярность знаменитой телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в Instagram просто зашкаливает. На сегодняшний день количество подписчиков, следящих за аккаунтом теледивы, преодолело отметку в 12 миллионов, что гораздо больше, чем у президента США Дональда Трампа или же основателя Tesla Илона Маска.

Инстаграм Ольги Бузовой оказался популярнее, чем аккаунты Дональда Трампа и Илона Маска

На просторах Сети активно обсуждают новое явление, известное как «феномен Бузовой». Интернет-пользователи сравнили аккаунт телеведущей и исполнительницы с личными микроблогами известный людей, в числе которых оказался и президент США.

Как оказалось, Ольга Бузова опережает по количеству подписчиков самого Дональда Трампа на четыре миллиона: в то время, когда за действиями главы Штатов следят 8,5 миллионов людей, посты российской знаменитости просматривают 12,4 миллиона человек.

Также аудитория Бузовой превышает более чем в два раза количество подписчиков основателя SpaceX Илона Маска. Впрочем, пользователи Сети так и не нашли никаких рациональных объяснений стремительно развивающегося феномена популярности Бузовой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12
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