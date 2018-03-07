Ученые определили ответственные за синестезию гены человека

Специалистами был проанализирован результат проб белка с кодирующими генами, у трех семей, в составе которых отмечалось появление людей с проявлением синестезии, причем исследованы их три поколения. Как показали результаты, были выявлены 6 генов, способствующие этому явлению при мутациях. Конкретно отмечаются SLC9A6, COL4A1, ROBO3, ITGA2, SLIT2 и MY010. Именно этими генами проводится кодировка белков, которыми в последующем инициируются связи с развитием процессов отростков в нервных клетках.Как следствие, данные отростки могут вырабатывать импульсы, причем сама экспрессия белков, связанных с ним, наблюдается в зрительной и слуховой коре, проникающая также в теменную долю головного мозга. Процессы подобного характера начинают активироваться в организме человека, примерно с 12 недель своего развития. Все происходит в чреве матери, до самого момента наступления детства, периода, когда и проявляется синестезия.Специалисты уточняют, что синестезия – это момент раздражения одной сенсорной системы, при которой инициируется отклик в другой системе. Данная связь выражена ощущениями человека, когда он слушая музыку, видит определенный цвет звуков, или для каждой увиденной цифры, чувствует ее запах.