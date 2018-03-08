Пришельцы облюбовали территорию Чукотки и построили там свои базы

Конечно, из-за малого количества населения наблюдения за объектами затруднены, однако охотники из села Инчоун, а также их собратья их других мест часто упоминают Уэлен-Ванкарем. На этой загадочной дороге в любую погоду проносятся огромные внеземные корабли, излучающие зеленоватое свечение. Один мужчина в конце 80-х годов лично увидел НЛО, когда возвращался домой. Собачья упряжка быстро бежала по насту, так как перед этим все хорошо отдохнули и поели. Вечер был холодным, но внезапно впереди вспыхнул странный свет, который человек сначала принял за северное сияние. Затем на трассе показался аппарат гуманоидов, после чего животные стали испуганно повизгивать и отказались двигаться дальше. Свидетель события ощутил сонливость, но перед этим заметил фиолетовые лучи, освещающие его повозку.Он быстро очнулся из-за упавшей с головы шапки, но потом еще долго испытывал сильную усталость, хотя не занимался тяжелой физической работой. Аналогичное состояние было у его верных питомцев, вяло помахивающих хвостами. Когда охотник рассказал об инциденте односельчанам, они даже не удивились, потому что тоже сталкивались с подобными ситуациями. Местные жители вообще не любят говорить об НЛО, считая их вестниками беды. Инопланетяне любят прилетать сюда зимой и весенними днями, но избегают показывать себя людям во время полярной ночи. Один раз они нарушили свои принципы и были зафиксированы командой судна возле села Усть-Белая. Днем члены экипажа обратили внимание на странные облака, собравшиеся в круг, внутри которого был кусок неба. Затем оттуда начали вылетать внеземные технологии, выполняющие невероятные маневры, после чего они просто растворялись в воздухе на глазах у матросов.После просмотра сюжета в кадре был замечен гигантский объект в форме сигары, который выбрасывал черные точки, но свидетели события ощутили недомогание и головную боль. Он направлялся в сторону озера Эльгыгытгын, считающегося аномальной зоной из-за призраков и исчезновения людей. Здесь живет необычный шаман, имеющий блестящее тело и закрытую голову, который имеет странные предметы. Несомненно, такие описания относятся к гуманоидам, которые иногда могут показывать НЛО жителям. Но часто эти существа предпочитают портить технику и поражать любопытных гостей различными недугами, проходящими через определенное время. В 90-х годах мужчина из поселка Новое Чаплино заметил огненную сферу, зависшую над крышей сарая. Объект охотно дал запечатлеть себя на снимке и даже немного позировал перед камерой, зависнув на 70- метровой высоте. Затем он показал свои конечности с яркими огнями и потом решил удалиться. Также внеземные гости любят бывать возле военных объектов, но агрессивно относятся к жителям, зашедшим на территорию глухих мест, где находятся их базы.