АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Пришельцы облюбовали территорию Чукотки и построили там свои базы

Огромные безлюдные территории Чукотки, протянувшиеся на тысячи километров, стали желанным местом для пришельцев. Внеземные гости облюбовали такое чудо нашей планеты и построили там свои базы, а также жители часто видят НЛО.

Пришельцы облюбовали территорию Чукотки и построили там свои базы


Конечно, из-за малого количества населения наблюдения за объектами затруднены, однако охотники из села Инчоун, а также их собратья их других мест часто упоминают Уэлен-Ванкарем. На этой загадочной дороге в любую погоду проносятся огромные внеземные корабли, излучающие зеленоватое свечение. Один мужчина в конце 80-х годов лично увидел НЛО, когда возвращался домой. Собачья упряжка быстро бежала по насту, так как перед этим все хорошо отдохнули и поели. Вечер был холодным, но внезапно впереди вспыхнул странный свет, который человек сначала принял за северное сияние. Затем на трассе показался аппарат гуманоидов, после чего животные стали испуганно повизгивать и отказались двигаться дальше. Свидетель события ощутил сонливость, но перед этим заметил фиолетовые лучи, освещающие его повозку.

Пришельцы облюбовали территорию Чукотки и построили там свои базы


Он быстро очнулся из-за упавшей с головы шапки, но потом еще долго испытывал сильную усталость, хотя не занимался тяжелой физической работой. Аналогичное состояние было у его верных питомцев, вяло помахивающих хвостами. Когда охотник рассказал об инциденте односельчанам, они даже не удивились, потому что тоже сталкивались с подобными ситуациями. Местные жители вообще не любят говорить об НЛО, считая их вестниками беды. Инопланетяне любят прилетать сюда зимой и весенними днями, но избегают показывать себя людям во время полярной ночи. Один раз они нарушили свои принципы и были зафиксированы командой судна возле села Усть-Белая. Днем члены экипажа обратили внимание на странные облака, собравшиеся в круг, внутри которого был кусок неба. Затем оттуда начали вылетать внеземные технологии, выполняющие невероятные маневры, после чего они просто растворялись в воздухе на глазах у матросов.

Пришельцы облюбовали территорию Чукотки и построили там свои базы


После просмотра сюжета в кадре был замечен гигантский объект в форме сигары, который выбрасывал черные точки, но свидетели события ощутили недомогание и головную боль. Он направлялся в сторону озера Эльгыгытгын, считающегося аномальной зоной из-за призраков и исчезновения людей. Здесь живет необычный шаман, имеющий блестящее тело и закрытую голову, который имеет странные предметы. Несомненно, такие описания относятся к гуманоидам, которые иногда могут показывать НЛО жителям. Но часто эти существа предпочитают портить технику и поражать любопытных гостей различными недугами, проходящими через определенное время. В 90-х годах мужчина из поселка Новое Чаплино заметил огненную сферу, зависшую над крышей сарая. Объект охотно дал запечатлеть себя на снимке и даже немного позировал перед камерой, зависнув на 70- метровой высоте. Затем он показал свои конечности с яркими огнями и потом решил удалиться. Также внеземные гости любят бывать возле военных объектов, но агрессивно относятся к жителям, зашедшим на территорию глухих мест, где находятся их базы.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости