Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост губернатора Нью-Йорка

Синтия Никсон, известная как Миранда в сериале "Секс в большом городе", серьёзно подошла к выбору членов своей команды. Она смогла привлечь в свой штаб специалистов, некогда работавших на действующего мэра города. Несмотря на то, что официального заявления актрисы о намерении занять пост губернатора Нью-Йорка ещё не поступало, она уже начала подготовку к предвыборной гонке.Впервые слухи о намерении Синтии Никсон начать политическую карьеру появились летом 2017 года. Эксперты предрекают актрисе успех, так как она способна привлечь избирателей новыми прогрессивными идеями.