Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост губернатора Нью-Йорка
Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон изъявила желание баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Актриса уже собрала команду, которая сможет привести её к победе и начала подготовку к предвыборной гонке.
Синтия Никсон, известная как Миранда в сериале "Секс в большом городе", серьёзно подошла к выбору членов своей команды. Она смогла привлечь в свой штаб специалистов, некогда работавших на действующего мэра города. Несмотря на то, что официального заявления актрисы о намерении занять пост губернатора Нью-Йорка ещё не поступало, она уже начала подготовку к предвыборной гонке.
Впервые слухи о намерении Синтии Никсон начать политическую карьеру появились летом 2017 года. Эксперты предрекают актрисе успех, так как она способна привлечь избирателей новыми прогрессивными идеями.
Синтия Никсон, известная как Миранда в сериале "Секс в большом городе", серьёзно подошла к выбору членов своей команды. Она смогла привлечь в свой штаб специалистов, некогда работавших на действующего мэра города. Несмотря на то, что официального заявления актрисы о намерении занять пост губернатора Нью-Йорка ещё не поступало, она уже начала подготовку к предвыборной гонке.
Впервые слухи о намерении Синтии Никсон начать политическую карьеру появились летом 2017 года. Эксперты предрекают актрисе успех, так как она способна привлечь избирателей новыми прогрессивными идеями.