Паулина Андреева готова за деньги пойти на благотворительное свидание

Паулина Андреева решила приобщиться к благотворительности. Актриса согласилась организоваться аукцион среди поклонников, главным лотом которого будет свидание. Акция проходит с 6 по 10 марта на сайте организаторов. После того как победитель торгов будет определён, он получит возможность встретиться с Андреевой, а также билеты на постановку "Номер 13D", в которой играет актриса.На данный момент своё желание поучаствовать в аукционе уже выразило несколько человек. Самое щедрое предложение сделал анонимный пользователь, за свидание с Паулиной Андреевой он готов выложить 100 тысяч рублей. Все вырученные с торгов средства будут направлены в фонд "Восход", помогающий аутистам. Ранее актриса уже проявляла интерес к деятельности этой благотворительной организации.