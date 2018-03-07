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Учёные определили, как нематоды научились ходить

Учёные МГУ провели исследование, которое помогло определить, как круглые черви научились ходить. Нематоды получили подвижность благодаря образованию на теле щетинок.

Учёные определили, как нематоды научились ходить


Круглые черви свободно обитают в почве, море и пресных водоёмах. Среди сухопутных многоклеточных организмов специалисты выделяют группу "шагающие нематоды". Долгое время оставалось загадкой, как черви научились ходить. Исследования показали, что нематоды получили способность передвигаться благодаря образованию щетинок.

Некоторые виды червей помимо щетинок вырабатывают слизь, что позволяет им двигаться и останавливаться. Обитающие в песках нематоды шагают несколько иначе благодаря наличию крючковатых щетинок. Исследования показали, что круглые черви самостоятельно открепляются от субстрата. Особенность многих нематод - невозможность выбрать направление, в частности это касается видов, проживающих под водой.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
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