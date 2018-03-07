Ученые развеяли миф касательно вреда прививок для иммунной системы ребенка

Изучив медицинские данные у 944 детей, возраст, которого составляет от двух до четырёх лет, научные деятели определили, может ли влияние большого количества антигенов маленького ребенка привести к появлению брешей в детской иммунной системе. Учёные в результате не смогли обнаружить чего-либо подобного. Из этого следует, что прививки, которые делаются на сегодняшний день медицинскими специалистами в большом количестве детям, не вредят их иммунитету.Наряду с этим такого рода вакцинация оставаться будет довольно спорным вопросом на протяжении ещё долгого периода времени для научных деятелей. Авторы научной работы добавили, что необходимо продолжать тщательные исследования в данном направлении. Между тем исследователи отмечают, что прививки в любом случае на сегодняшний день являются жизненно необходимыми.