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Ученые развеяли миф касательно вреда прививок для иммунной системы ребенка

Учеными специалистами установлено, что множество прививок не перегружает детскую иммунную систему.

Ученые развеяли миф касательно вреда прививок для иммунной системы ребенка

Изучив медицинские данные у 944 детей, возраст, которого составляет от двух до четырёх лет, научные деятели определили, может ли влияние большого количества антигенов маленького ребенка привести к появлению брешей в детской иммунной системе. Учёные в результате не смогли обнаружить чего-либо подобного. Из этого следует, что прививки, которые делаются на сегодняшний день медицинскими специалистами в большом количестве детям, не вредят их иммунитету.

Наряду с этим такого рода вакцинация оставаться будет довольно спорным вопросом на протяжении ещё долгого периода времени для научных деятелей. Авторы научной работы добавили, что необходимо продолжать тщательные исследования в данном направлении. Между тем исследователи отмечают, что прививки в любом случае на сегодняшний день являются жизненно необходимыми.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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