Учёные: Рост населения пригородов не вызывает увеличение выбросов парниковых газов
Учёные из Университета Юты провели исследование, в ходе которого, проанализировали рост населения в пригородах, а также показатели концентрации парниковых газов. Оказалось, что эти два понятия не взаимосвязаны, увеличение количество домов не приводит к повышению количества вредных веществ.
Учёные проанализировали данные за 15 лет и установили, что прирост населения в пригороде не повлёк за собой увеличение концентрации парниковых газов. По статистике, 70% выбросов вредных веществ происходит в городах и пригородных территориях. Согласно одной из теорий, сократить уровень парниковых газов можно, если сосредоточить всё население в городе, не давая селиться в пригородах. Исследование опровергло этот миф.
Согласно данным датчиков, установленным в Солт-Лейк-Сити, активное заселение пригорода не повлекло за собой увеличение количества углекислого газа. Учёные объясняют результат исследования неоднородным распределением производства.
Учёные проанализировали данные за 15 лет и установили, что прирост населения в пригороде не повлёк за собой увеличение концентрации парниковых газов. По статистике, 70% выбросов вредных веществ происходит в городах и пригородных территориях. Согласно одной из теорий, сократить уровень парниковых газов можно, если сосредоточить всё население в городе, не давая селиться в пригородах. Исследование опровергло этот миф.
Согласно данным датчиков, установленным в Солт-Лейк-Сити, активное заселение пригорода не повлекло за собой увеличение количества углекислого газа. Учёные объясняют результат исследования неоднородным распределением производства.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:40