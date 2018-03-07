Учёные: Рост населения пригородов не вызывает увеличение выбросов парниковых газов

Учёные проанализировали данные за 15 лет и установили, что прирост населения в пригороде не повлёк за собой увеличение концентрации парниковых газов. По статистике, 70% выбросов вредных веществ происходит в городах и пригородных территориях. Согласно одной из теорий, сократить уровень парниковых газов можно, если сосредоточить всё население в городе, не давая селиться в пригородах. Исследование опровергло этот миф.Согласно данным датчиков, установленным в Солт-Лейк-Сити, активное заселение пригорода не повлекло за собой увеличение количества углекислого газа. Учёные объясняют результат исследования неоднородным распределением производства.