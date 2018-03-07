Ученые спустились в самую глубокую пещеру России для разгадки ее тайн
Ученые спустились в самую глубокую пещеру России, пытаясь исследовать природное углубление и разгадать его тайны. Ботовская пещера сможет существовать вечно, преподнося геологам постоянные сюрпризы: окаменелости древних животных, необычные минералы и прочие артефакты.
Ботовская пещера - подземный лабиринт с узкими лазами и километрами катакомб. Микроклимат пещеры остается постоянным уже около 50 тыс. лет, позволяя сохраняться уникальным окаменелостям древних животных. Например, геологам удалось найти останки гималайского медведя, обитавшего в данной местности до наступления нашей эры.
Ученые работают над раскопками в условиях вечной темноты, высокой влажности и низкой температуры, пишет портал канала РЕН-ТВ. О данном уникальном природном заповеднике снят фильм.
Ботовская пещера - подземный лабиринт с узкими лазами и километрами катакомб. Микроклимат пещеры остается постоянным уже около 50 тыс. лет, позволяя сохраняться уникальным окаменелостям древних животных. Например, геологам удалось найти останки гималайского медведя, обитавшего в данной местности до наступления нашей эры.
Ученые работают над раскопками в условиях вечной темноты, высокой влажности и низкой температуры, пишет портал канала РЕН-ТВ. О данном уникальном природном заповеднике снят фильм.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30