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В конце марта на Землю упадет неисправная китайская космическая станция Tiangong-1

Космическая станция, созданная Китайской национальной космической администрацией (CNSA) в 2011 году, была использована для серии испытаний и экспериментов на протяжении многих лет и периодически посещалась космонавтами. С построением Tiangong-2 в 2016 году первоначальная космическая станция стала менее приоритетной для китайских ученых, и поэтому Tiangong-1 был оставлен.

В конце марта на Землю упадет неисправная китайская космическая станция Tiangong-1


Эксперты Европейского космического агентства (ESA) считают, что у Tiangong-1 осталось около месяца, прежде чем он рухнет на Землю. Согласно подсчетам станция упадет между датами 29 марта и 9 апреля 2018 года.

Что касается места, куда рухнет неисправная космическая станция, вычислить это труднее. Официальные оценки ESA предполагают, что она упадет «где-то между 43ºN и 43ºS», что является большим участком планеты. Tiangong-1 может упасть в Северной или Южной Америке, в Австралии, Новой Зеландии, Китае, на Ближнем Востоке или в других частях Азии. По сути, абсолютно неизвестно куда рухнет станция.

«Тиангонг» (天宫) буквально означает «небесный дворец» или «дворец неба», что делает его подходящим названием для космической станции. Китай не является первой страной, которая допустила подобную оплошность - советская космическая станция «Мир», когда-то венчающая драгоценность космических исследований, была допущена к падению на Землю в 2001 году.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:52
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