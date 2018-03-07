В конце марта на Землю упадет неисправная китайская космическая станция Tiangong-1

Эксперты Европейского космического агентства (ESA) считают, что у Tiangong-1 осталось около месяца, прежде чем он рухнет на Землю. Согласно подсчетам станция упадет между датами 29 марта и 9 апреля 2018 года.Что касается места, куда рухнет неисправная космическая станция, вычислить это труднее. Официальные оценки ESA предполагают, что она упадет «где-то между 43ºN и 43ºS», что является большим участком планеты. Tiangong-1 может упасть в Северной или Южной Америке, в Австралии, Новой Зеландии, Китае, на Ближнем Востоке или в других частях Азии. По сути, абсолютно неизвестно куда рухнет станция.«Тиангонг» (天宫) буквально означает «небесный дворец» или «дворец неба», что делает его подходящим названием для космической станции. Китай не является первой страной, которая допустила подобную оплошность - советская космическая станция «Мир», когда-то венчающая драгоценность космических исследований, была допущена к падению на Землю в 2001 году.