Учёные: Океан терял кислород поэтапно

Учёные определили, что океан потерял значительную долю кислорода в меловом периоде. Исследования показали, что экологическая катастрофа происходила поэтапно. Первая потеря кислорода произошла 120 млн лет назад, длительность этого периода составила 1,2 млн лет. Второй этап произошёл 94 млн лет, его длительность составила 800 тысяч лет.Потеря кислорода привела к гибели ихтианозавров, плиозавров, а также обитателей глубоких низин. Причина экологической катастрофы - изменение климата и вулканизация, повлекшая за собой глобальное потепление. Учёные полагают, что вымирание животных было спровоцировано высоким содержание в воде изотопа урана-238, оседающего на дне. Восстановление экосистемы океана заняло 100 тысяч лет.