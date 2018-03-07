Учёные хотят заменить гормоны удовольствия нейросетью

Американские учёные разрабатывают компьютерную программу, которая сможет функционировать как нейросеть. Созданное программное обеспечение будет передавать сигналы нейронам и другим клеткам, что позволит регулировать выработку гормонов. В первую очередь, специалисты намерены с помощью нейросети стимулировать организм вырабатывать больше гормона удовольствия.На данный момент происходит формирование схожего метода воздействия на организм для отказа от использования психостимулирующих препаратов. По завершению тестирования нейросети, программное обеспечение можно будет установить на любой смартфон. Пользователи смогут отследить, как физическая активность влияет на их психическое и эмоциональное состояние.