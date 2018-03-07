Женщины с широкой талией чаще подвергаются тревоге

Исследователи выяснили, что женщины, имеющие средний возраст, с большой массой абдоминального жира, страдают чаще от беспокойства. Больше 23% взрослых женщин из США страдают от тревожного расстройства. В данном случае беспокойство является связанным с более высокими показателями определённых медицинских проблем: респираторные заболевания, диабет, сердечные заболевания. Изменения гормонов могут вовлекаться в развитие тревоги и абдоминального ожирения вследствие их роли в мозге, в распределении жира.Учёные отмечают, что низкий уровень эстрогена ведёт к низким уровням серотонина. Это людей делает более склонными к депрессии, тревоге. В исследовании участвовали 5 500 женщин с Латинской Америки, возрастом 40-59 лет. Из них у 57,9 процентов наступила менопауза.