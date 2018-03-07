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Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце

Этим летом NASA запустит свой первый солнечный зонд Parker для исследования внешней атмосферы Солнца в надежде получить лучшее понимание звезды. Это совершенно новый тип космической миссии, так как никогда не разрабатывалось ничего способного выдерживать интенсивное тепло Солнца со столь близкого расстояния.

Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце


Помимо измерительных инструментов, в зонд также будет включен микрочип, и NASA принимает заявки на включение имен в его память. Агентство даже выпустило рекламное видео, где капитан Star Trek Уильям Шатнер хвастается, что он был первым, кто добавил свое имя в список.

Любой желающий может добавить свое имя туда, что NASA называет «Летним горячим билетом-2018». Все, что для этого нужно, - это имя и электронная почта. В космическом агентстве объяснили, что таким образом хотят повысить осведомленность общественности и интерес к предстоящей первой в своем роде миссии к Солнцу.

Зонд Parker имеет размер маленького автомобиля и покрытие толщиной 11,5 сантиметра из углеродного композита, что позволит ему выдержать температуры около 1370 °C в атмосфере Солнца. Скорость зонда - 690 000 километров в час. Это прочный космический корабль, и NASA бомбардирует его лазерами, чтобы убедиться, что он может справиться с излучением главной звезды Солнечной системы.

«Этот зонд отправится в регион, никогда раннее не изученный человечеством. Эта миссия ответит на вопросы, которые ученые искали в течение более шести десятилетий». – заявил Томас Зурбучен из Научного управления NASA.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:20
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