Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце

Помимо измерительных инструментов, в зонд также будет включен микрочип, и NASA принимает заявки на включение имен в его память. Агентство даже выпустило рекламное видео, где капитан Star Trek Уильям Шатнер хвастается, что он был первым, кто добавил свое имя в список.Любой желающий может добавить свое имя туда, что NASA называет «Летним горячим билетом-2018». Все, что для этого нужно, - это имя и электронная почта. В космическом агентстве объяснили, что таким образом хотят повысить осведомленность общественности и интерес к предстоящей первой в своем роде миссии к Солнцу.Зонд Parker имеет размер маленького автомобиля и покрытие толщиной 11,5 сантиметра из углеродного композита, что позволит ему выдержать температуры около 1370 °C в атмосфере Солнца. Скорость зонда - 690 000 километров в час. Это прочный космический корабль, и NASA бомбардирует его лазерами, чтобы убедиться, что он может справиться с излучением главной звезды Солнечной системы.«Этот зонд отправится в регион, никогда раннее не изученный человечеством. Эта миссия ответит на вопросы, которые ученые искали в течение более шести десятилетий». – заявил Томас Зурбучен из Научного управления NASA.