Ученые нашли способы борьбы с космической радиацией

Над планом по повышению устойчивости человеческого организма к космической радиации ученые из России, NASA и ЕКА работали совместно. Так, предлагается модифицировать человеческую ДНК для появления у космонавтов свойств, способных противостоять облучению. Аналогичные трансформации продлят жизнь организму, так как и старение, и радиация одинаково повреждают ДНК.Кроме того, ученые считают необходимым отбирать людей с природной устойчивостью к радиации, которые дополнительно могут защититься от губительных лучей лекарственными препаратами и заморозкой организма в состоянии гибернации. Рассматривается также вариант создания дейтерированных органических компонентов для замены водорода в организме на дейтерий.