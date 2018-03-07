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Ученые нашли способы борьбы с космической радиацией

Международная группа ученых представила на саммите способы борьбы с космической радиацией, чтобы полет на Марс и колонизация планеты не стали невыполнимой миссией, сообщает портал Oncotarget.

Ученые нашли способы борьбы с космической радиацией


Над планом по повышению устойчивости человеческого организма к космической радиации ученые из России, NASA и ЕКА работали совместно. Так, предлагается модифицировать человеческую ДНК для появления у космонавтов свойств, способных противостоять облучению. Аналогичные трансформации продлят жизнь организму, так как и старение, и радиация одинаково повреждают ДНК.

Кроме того, ученые считают необходимым отбирать людей с природной устойчивостью к радиации, которые дополнительно могут защититься от губительных лучей лекарственными препаратами и заморозкой организма в состоянии гибернации. Рассматривается также вариант создания дейтерированных органических компонентов для замены водорода в организме на дейтерий.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20
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