Никита Кузнецов и Дарина Маркина намерены вернуться на «Дом-2» для участия в свадебном конкурсе

Многие зрители знают, что возлюбленные принимали участие в свадебном конкурсе, поэтому если они действительно покинули периметр, то их место в борьбе за денежный приз освободилось. Поэтому экс-участники Никита Кузнецов и Дарина Маркина собрались вернуться в периметр, чтобы выиграть миллион и сыграть свадьбу.Стоит отметить, что пару дней назад ребята уже появлялись на Поляне, чтобы поздравить Тату Блюменкранц с днем рождения. Теперь зрители считают, что их визит был далеко не случайным и они вполне могли уже договориться с руководством и подписать контракт.Напомним, что Кузнецов и Маркина уже получили от проекта квартиру в Москве за победу в конкурсе «Любовь года», после чего ушли за ворота и занялись обустройством жилья. Они до сих пор живут вместе, открыли собственный бизнес и теперь мечтают о замужестве.