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Никита Кузнецов и Дарина Маркина намерены вернуться на «Дом-2» для участия в свадебном конкурсе

Сегодня в Сети появились слухи об уходе с телепроекта «Дом-2» Саймона Марданшина и Елены Хроминой. Парень якобы поссорился с Владом Кадони, а потому его отправили за ворота.

Никита Кузнецов и Дарина Маркина намерены вернуться на «Дом-2» для участия в свадебном конкурсе

Многие зрители знают, что возлюбленные принимали участие в свадебном конкурсе, поэтому если они действительно покинули периметр, то их место в борьбе за денежный приз освободилось. Поэтому экс-участники Никита Кузнецов и Дарина Маркина собрались вернуться в периметр, чтобы выиграть миллион и сыграть свадьбу.

Стоит отметить, что пару дней назад ребята уже появлялись на Поляне, чтобы поздравить Тату Блюменкранц с днем рождения. Теперь зрители считают, что их визит был далеко не случайным и они вполне могли уже договориться с руководством и подписать контракт.

Напомним, что Кузнецов и Маркина уже получили от проекта квартиру в Москве за победу в конкурсе «Любовь года», после чего ушли за ворота и занялись обустройством жилья. Они до сих пор живут вместе, открыли собственный бизнес и теперь мечтают о замужестве.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59
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