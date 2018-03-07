Никита Кузнецов и Дарина Маркина намерены вернуться на «Дом-2» для участия в свадебном конкурсе
Сегодня в Сети появились слухи об уходе с телепроекта «Дом-2» Саймона Марданшина и Елены Хроминой. Парень якобы поссорился с Владом Кадони, а потому его отправили за ворота.
Многие зрители знают, что возлюбленные принимали участие в свадебном конкурсе, поэтому если они действительно покинули периметр, то их место в борьбе за денежный приз освободилось. Поэтому экс-участники Никита Кузнецов и Дарина Маркина собрались вернуться в периметр, чтобы выиграть миллион и сыграть свадьбу.
Стоит отметить, что пару дней назад ребята уже появлялись на Поляне, чтобы поздравить Тату Блюменкранц с днем рождения. Теперь зрители считают, что их визит был далеко не случайным и они вполне могли уже договориться с руководством и подписать контракт.
Напомним, что Кузнецов и Маркина уже получили от проекта квартиру в Москве за победу в конкурсе «Любовь года», после чего ушли за ворота и занялись обустройством жилья. Они до сих пор живут вместе, открыли собственный бизнес и теперь мечтают о замужестве.
Многие зрители знают, что возлюбленные принимали участие в свадебном конкурсе, поэтому если они действительно покинули периметр, то их место в борьбе за денежный приз освободилось. Поэтому экс-участники Никита Кузнецов и Дарина Маркина собрались вернуться в периметр, чтобы выиграть миллион и сыграть свадьбу.
Стоит отметить, что пару дней назад ребята уже появлялись на Поляне, чтобы поздравить Тату Блюменкранц с днем рождения. Теперь зрители считают, что их визит был далеко не случайным и они вполне могли уже договориться с руководством и подписать контракт.
Напомним, что Кузнецов и Маркина уже получили от проекта квартиру в Москве за победу в конкурсе «Любовь года», после чего ушли за ворота и занялись обустройством жилья. Они до сих пор живут вместе, открыли собственный бизнес и теперь мечтают о замужестве.