Эксперты БРИКС: Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни

Александр Исаков, главный экономист «ВТБ капитал» в России считает, что низкие показатели демографии и отсутствие роста производительности труда сдерживают развитие российской экономики. Например, за последние четыре года не растет производительность труда, снижается уровень жизни, падает промышленность. По утверждению специалистов, все эти тенденции характерны и для всех членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Однако только в нашей стране реальный ВВП на душу населения снизится относительно «эталона» – США до уровня ниже 30%. В этом отношении, например, Турция стремительно догоняет Соединенные Штаты и в ближайшее десятилетие уровень жизни достигнет 60% от США. Для того, чтобы переломить ситуацию, требуется реформировать госуправление, повысить производительность труда, увеличить продолжительность обучения, снизить торговые тарифы.