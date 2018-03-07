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Эксперты БРИКС: Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни

Без реформ страны БРИКС замедляют возрастание мирового ВВП. И эта тенденция продолжится на протяжении будущих 40 лет после 2018 года, отмечается в докладе экспертов стран экономического содружества. Также Россия отстанет еще больше от США по уровню жизни.

Александр Исаков, главный экономист «ВТБ капитал» в России считает, что низкие показатели демографии и отсутствие роста производительности труда сдерживают развитие российской экономики. Например, за последние четыре года не растет производительность труда, снижается уровень жизни, падает промышленность. По утверждению специалистов, все эти тенденции характерны и для всех членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эксперты БРИКС: Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни


Однако только в нашей стране реальный ВВП на душу населения снизится относительно «эталона» – США до уровня ниже 30%. В этом отношении, например, Турция стремительно догоняет Соединенные Штаты и в ближайшее десятилетие уровень жизни достигнет 60% от США. Для того, чтобы переломить ситуацию, требуется реформировать госуправление, повысить производительность труда, увеличить продолжительность обучения, снизить торговые тарифы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
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