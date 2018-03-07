Анастасия Волочкова удивила фанатов естественностью
Отечественная балерина Анастасия Волочкова удивила своих фанатов. Подписчики отметили, что танцовщица стала более естественной.
Сорокадвухлетняя звезда балета Анастасия Волочкова на днях обнародовала на своем ресурсе пост в скромной манере, чем приятно смогла удивить многочисленных фанатов. Знаменитость поздравила с днём рождения своего коллегу и друга, композитора Алексея Малахова. Волочкова на видеоролике запечатлена лёжа в кровати под пледом. Приятное впечатление выразили многие пользователи соцсети. Фанаты пожелали своей любимице оставаться такой же естественной.
Но нашлись среди комментаторов и хейтеры. Недоброжелатели нашли в данном послании эротический подтекст. Они считают, что Анастасия не может обойтись без нового скандала, поэтому обнародовала поздравление, лёжа в кровати. Однако пост Волочковой в течение суток смог собрать более 60 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев.
Сорокадвухлетняя звезда балета Анастасия Волочкова на днях обнародовала на своем ресурсе пост в скромной манере, чем приятно смогла удивить многочисленных фанатов. Знаменитость поздравила с днём рождения своего коллегу и друга, композитора Алексея Малахова. Волочкова на видеоролике запечатлена лёжа в кровати под пледом. Приятное впечатление выразили многие пользователи соцсети. Фанаты пожелали своей любимице оставаться такой же естественной.
Но нашлись среди комментаторов и хейтеры. Недоброжелатели нашли в данном послании эротический подтекст. Они считают, что Анастасия не может обойтись без нового скандала, поэтому обнародовала поздравление, лёжа в кровати. Однако пост Волочковой в течение суток смог собрать более 60 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев.