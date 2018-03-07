Анастасия Волочкова удивила фанатов естественностью

Сорокадвухлетняя звезда балета Анастасия Волочкова на днях обнародовала на своем ресурсе пост в скромной манере, чем приятно смогла удивить многочисленных фанатов. Знаменитость поздравила с днём рождения своего коллегу и друга, композитора Алексея Малахова. Волочкова на видеоролике запечатлена лёжа в кровати под пледом. Приятное впечатление выразили многие пользователи соцсети. Фанаты пожелали своей любимице оставаться такой же естественной.Но нашлись среди комментаторов и хейтеры. Недоброжелатели нашли в данном послании эротический подтекст. Они считают, что Анастасия не может обойтись без нового скандала, поэтому обнародовала поздравление, лёжа в кровати. Однако пост Волочковой в течение суток смог собрать более 60 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев.