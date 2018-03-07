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Продажи новых авто в России увеличились в феврале на 25%

Спрос на легковые авто и LCV в России по итогам февраля этого года увеличился на 24,7 процента в годовом сравнении.

Продажи новых авто в России увеличились в феврале на 25%

За отчетный месяц российское население приобрело 133 177 авто. Реализации рассматриваемых авто за январь-февраль выросли примерно на 27,5 процента до 235 641 авто. Самой востребованной маркой в рамках российского авторынка в феврале была LADA (27 401 автомобилей; плюс 37 процентов). Второе место досталось южнокорейской марке KIA (17 795 автомобилей; плюс 44 процента). Данный бренд остается первым среди российских иномарок. Тройку февральских лидеров замыкает марка Hyundai (13 434 авто; плюс 43%).

В России спрос на Renault в феврале увеличился на 17% (11 268 авто). Далее идёт Volkswagen (7 070 автомобилей; плюс 11 процентов). В десятку ТОП вошли также Toyota (+3%; 6 522 единиц), Nissan (+19%; 6 306 авто), Skoda (+39%; 5 907 авто), Ford (+50%; 4 434 авто), ГАЗ (+20%; 4 081 авто).
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20
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