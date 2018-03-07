АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

В Женеве представлено четырехдверное купе BMW M8 Gran Coupe

В Женеве состоялась презентация четырёхдверного купе BMW M8 Gran Coupe. По словам баварских разработчиков, летом будет представлено двухдверное купе, а производство обеих моделей начнётся в 2019 году.

В Женеве представлено четырехдверное купе BMW M8 Gran Coupe


Во внешнем дизайне четырёхдверное купе BMW M8 Gran Coupe имеет много общего с двухдверным концептом, который был представлен в минувшем году. Новинку оснастили традиционной решёткой радиатора, сплиттером и массивными воздухозаборниками. Другими особенностями концепта является рельефный капот, стильная покатая крыша и большие колёсные диски.

Ранее инсайдеры сообщали, что BMW M8 Gran Coupe разработано на модульной платформе CLAR, которая также применялась при строительстве новой модели BMW 7-Series. Стоит отметить, что данная архитектура поддерживает большое количество моторов, в число которых входит агрегат V12 и гибридная силовая установка.

Предполагается, что товарная модель BMW M8 Gran Coupe будет комплектоваться двигателем V8 с системой двойного турбонаддува, его ёмкость составляет 4,4 литра, а мощность 600 лошадиных сил. В качестве трансмиссии ожидается коробка ZF с двумя сцеплениями.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о
Netflix представил полный трейлер сериала
Сериал «Ходячие мертвецы» спустился до рейтинга в
Sony разрабатывает смартфон с 4К-дисплеем
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко занимаются
NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе
Максим Галкин столкнулся с нападками поклонников
После курса омоложения Ларису Вербицкую сложно
Обновленный Nissan Juke появится в РФ летом
ASUS представила материнскую плату Prime J4005I-C
Ольга Бузова снялась для журнала Playboy
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть
Анна Хилькевич пожаловалась на преследующего её
Первый кроссовер Ferrari получит гибридную
Коллектив "Ленинград" поздравил женщин с 8 марта
Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ
Располневшую Ольгу Бузову уличили в использовании
Ученые определили ответственные за синестезию
Ученые определили, как правильно разговаривать с
Политолог раскрыл причину, по которой РФ не
Звезда "Секса в большом городе" хочет занять пост
Настасья Самбурская попросила Викторию Боню не
Жительница Австралии узнала, что беременна за 15
В Женеве представлен электроседан Tata E-Vision
Несмотря на травму ноги, Ольга Бузова не отменила
Антон Гусев имеет серьезные проблемы с лишним
С певицей МакSим в новом клипе снялся ее бывший
Паулина Андреева готова за деньги пойти на
Жена Николая Караченцова прокомментировала слухи
Виктория Романец шокировала подписчиков странной
Просмотреть все новости