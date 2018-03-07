В Женеве представлено четырехдверное купе BMW M8 Gran Coupe

Во внешнем дизайне четырёхдверное купе BMW M8 Gran Coupe имеет много общего с двухдверным концептом, который был представлен в минувшем году. Новинку оснастили традиционной решёткой радиатора, сплиттером и массивными воздухозаборниками. Другими особенностями концепта является рельефный капот, стильная покатая крыша и большие колёсные диски.Ранее инсайдеры сообщали, что BMW M8 Gran Coupe разработано на модульной платформе CLAR, которая также применялась при строительстве новой модели BMW 7-Series. Стоит отметить, что данная архитектура поддерживает большое количество моторов, в число которых входит агрегат V12 и гибридная силовая установка.Предполагается, что товарная модель BMW M8 Gran Coupe будет комплектоваться двигателем V8 с системой двойного турбонаддува, его ёмкость составляет 4,4 литра, а мощность 600 лошадиных сил. В качестве трансмиссии ожидается коробка ZF с двумя сцеплениями.