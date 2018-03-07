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Алена Водонаева планирует выпустить чехлы для смартфонов с собственным дизайном

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева готовится к выпуску чехлов для смартфонов с личным дизайном.

Алена Водонаева планирует выпустить чехлы для смартфонов с собственным дизайном


Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева прорекламировала выпуск новых чехлов, предназначенных для смартфонов. Одним из предполагаемых дизайнов будет изображение вагины.

Российская ведущая рассказала в интернете, что начинается выпуск чехлов для смартфонов с личным дизайном. В этот раз среди многочисленных вариантов оформления имеется одно с откровенным смыслом. На данном чехле будут изображены женский живот с бедрами и без одежды, но на них будут чулки и подтяжки, а интимная зона будет немножко прикрываться розовой орхидеей.

А также среди других оформлений для чехлов есть еще цветы, кот, узоры и духи. Все дизайнерские элементы будут нарисованными.

Ранее в откровенном интервью телеведущая призналась, каким образом у нее произошли три выкидыша. Причиной всему был токсоплазмоз, который получился из-за тесного контакта с домашними питомцами. Именно по этой причине знаменитость была вынуждена отдать своего кота в другую семью. Сейчас телезвезда ожидает долгожданного малыша в четвертый раз.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:42
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