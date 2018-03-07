Алена Водонаева планирует выпустить чехлы для смартфонов с собственным дизайном

Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева прорекламировала выпуск новых чехлов, предназначенных для смартфонов. Одним из предполагаемых дизайнов будет изображение вагины.Российская ведущая рассказала в интернете, что начинается выпуск чехлов для смартфонов с личным дизайном. В этот раз среди многочисленных вариантов оформления имеется одно с откровенным смыслом. На данном чехле будут изображены женский живот с бедрами и без одежды, но на них будут чулки и подтяжки, а интимная зона будет немножко прикрываться розовой орхидеей.А также среди других оформлений для чехлов есть еще цветы, кот, узоры и духи. Все дизайнерские элементы будут нарисованными.Ранее в откровенном интервью телеведущая призналась, каким образом у нее произошли три выкидыша. Причиной всему был токсоплазмоз, который получился из-за тесного контакта с домашними питомцами. Именно по этой причине знаменитость была вынуждена отдать своего кота в другую семью. Сейчас телезвезда ожидает долгожданного малыша в четвертый раз.